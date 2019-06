Leerlingen MSKA geven kleur aan bouwbedrijf van voormalige leerkracht CDR

18 juni 2019

19u02 0

Bouwbedrijf All-Bouw zit sinds begin dit jaar in het nieuw, na grootschalige verbouwingen op de site in de Iepersestraat. Alleen de muren van de sportruimte waren nog maagdelijk wit. Dinsdag mochten de zevendejaars van de studierichting Graphic Communication van het MSKA er hun stempel op drukken. Zij voorzagen een grote muur van vijftig vierkante meter van een artistieke afbeelding van een gespierde zwemmer-metselaar, met aktetas. Het ontwerp werd door de leerlingen gerealiseerd, samen met leerkracht Ward Desloovere. “De samenwerking tussen MSKA en All-Bouw lag eigenlijk voor de hand”, vertelt Chloë Van Eecke van All-Bouw. “Ik ben er zelf negen jaar leerkracht geweest en maakte twee jaar geleden de overstap naar het bedrijfsleven. De school ligt me nog altijd nauw aan het hart. Als All-Bouw iets kan betekenen voor MSKA en het onderwijs in het algemeen staat niets ons in de weg.”