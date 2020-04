Leerlingen MSKA bakken pannenkoeken voor wie jij mist CDR

09u32 8 Roeselare De bakkersleerlingen van het MSKA volgen door de coronacrisis les vanuit hun kot en een van hun opdrachten is pannenkoeken bakken. Leraar Andy Vandenberghe besloot er een leuke actie aan te koppelen.

“We willen onze leerlingen niet allen leren de perfecte pannenkoeken te bakken, we hopen dat ze ook in deze bevreemdende tijden een glimlach op het gezicht van velen kunnen toveren”, vertelt Andy. “Daarom organiseren we een weggeefactie waarbij we aan tien mensen, en de persoon die ze missen in deze coronatijden, een kilogram pannenkoeken schenken. In totaal geven we dus twintig kilogram pannenkoeken weg.”

Om deze smakelijke prijs te winnen, moet je de Facebookpagina Bakkerijschool Ms Ka Roeselare liken, de post over de pannenkoekenactie delen en de persoon die je mist taggen. Bij heropening van de scholen worden de winnaars bekendgemaakt.