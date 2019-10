Leerlingen Klein Seminarie moeten ‘meer mens worden’ door sociale stage van 25 uren buiten de lestijd Charlotte Degezelle

16 oktober 2019

14u33 0 Roeselare De vijfdejaars van het Klein Seminarie moeten vanaf dit schooljaar, buiten de vaste lestijden, 25 uur aan de slag bij een solidariteits- of zorgorganisatie gaande van een rusthuis tot een opvangcentrum van Fedasiel. Dit in het kader van ‘leren door sociaal engagement’. Dit project is nieuw binnen de scholengroep Sint-Michiel maar komt overgewaaid uit de VS en Zuid-Amerika. “Het moet ervoor zorgen dat onze leerlingen meer mens worden. Voor zichzelf en voor anderen”, aldus directeur Kris Pouseele.

“Als Klein Seminarie zetten we ons in voor de brede vorming van onze leerlingen”, gaat Pouseele verder. “We willen niet enkel focussen op hun talenten en competenties om hen voor te bereiden op het hoger onderwijs, maar willen de leerlingen laten uitgroeien tot unieke mensen met een open geest die zich willen engageren in de wereld. We zien het Klein Seminarie doen ook als oefenplek voor sociaal engagement en lieten ons inspireren door hogescholen in de VS en Zuid-Amerika waar men werkt met community service learning, een gegeven dat ook ondersteund wordt door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.”

Twee jaar terug werd een werkgroep opgericht die leidde tot de start van het project ‘leren door sociaal engagement’. “Het doel is tweeledig. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zogenaamde soft skills, van het ontwikkelen van empathie over het maken van afspraken tot sociale vaardigheden, ontwikkelen en we willen ook een antwoord bieden op enkele maatschappelijke ontwikkelingen zoals de breedte van het sociaal netwerk die afneemt en het feit dat er meer en meer een focus wordt gelegd op het verschil tussen mensen dan op de connectie”, aldus adjunct-directeur Dries Bekaert.

Concreet moeten alle 125 leerlingen van het vijfde middelbaar, 150 dit jaar, uit hun comfortzone stappen en een sociale stage doen van 25 uur. Dit buiten de lesuren. “Ze gaan aan de slag in de gehandicapten- of ouderenzorg, de sociale economie, bij verenigingen die zich inzetten voor kansarmen of die focussen op integratie,…”, weet leerkracht Katleen Vanbesien. “We beseffen dat 25 uur niet niets is, maar de stage moet meer zijn dan een proeven van. Er moet echt een band gebouwd worden zodat de leerlingen zichzelf leren kennen en een domein waar ze eigenlijk niet in thuis zijn. Ze worden gesteund door een buddygroep en in de les godsdienst en het klassenuur maken we werk van reflectie zodat de leerlingen van hun ervaringen leren.” Leerlingen noch sociale organisaties moeten verslagen opmaken om hun takenpakket niet verder te verzwaren. Wel is er voor de leerlingen op het einde van de rit een getuigschrift.

Maar hoe staan de leerlingen zelf tegenover het project want ze moeten er wel degelijk 25 uur vrije tijd voor opgeven. “In het begin was ik niet echt happig”, zegt Malee-Dao De Meulenaere. “Het vijfde jaar is sowieso het zwaarste jaar. Dan nog eens 25 uren extra moeten investeren leek me niet zo leuk. Maar ondertussen heb ik mijn stage al achter de rug. Ik ging aan de slag bij de Televestiaire die tweedehandsspullen aan zeer lage prijzen verkoopt en vond het echt confronterend hoeveel armoede er is. Voor sommigen maakt 25 cent het verschil om een jas al dan niet te kunnen kopen.” Louis Clappaert deed zijn stage bij De Lochting, een biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. “Er werken veel migranten”, zegt hij. “Door met hen samen te werken heb ik geleerd dat zij zeker niet willen profiteren of hun geloof verkondigen, maar dat ze vooral hard willen werken om een nieuw bestaan op te bouwen.” Aaron Demarré ging aan de slag bij Fedasiel in Poelkapelle. “Vroeger meed ik vluchtelingen, maar door met hen te werken leerde ik dat het ook wel sympathieke mensen zijn.” Justine Gruyaert stapte door haar stage bij WZC Marie Middelares voor het eerst in haar leven binnen in en rusthuis. “Confronterend”, zegt ze. “Mijn grootouders zijn jong en mobiel, maar daar had ik soms het gevoel dat de bewoners zaten te wachten op hun dood.” Marie Geldhof beleefde tot slot de tijd van haar leven tijdens een zomerkamp van Dominiek Savio in Gits. “Ik leerde dat je sms jezelf op de tweede plaats moet zetten om mensen te helpen en dat kinderen met een beperking ook wel gelukkig en enthousiast zijn”, besluit ze.