Leerlingen Klein Seminarie kunnen geschiedenis voelen dankzij stadsarchief Charlotte Degezelle

06 februari 2020

11u57 0 Roeselare Het Roeselaarse stadsarchief ontleent voor een schooljaar een collectie archeologische objecten uit het Waals-Brabantse Jodoigne aan het Klein Seminarie. Leerkrachten Johan Strobbe en Hanne Poissonnier kunnen dankzij de historische voorwerpen de geschiedenis een stuk levendiger maken.

Romeins aardewerk, een kanonskogel, glazen flesjes uit de negentiende eeuw,... In de geschiedenisklas van het Klein Seminarie prijkt een stukje van de Jodoigne-collectie die de stad Roeselare in de jaren ’80 kocht voor het Stedelijk Museum van Volkskunde en Plaatselijke Geschiedenis. Na het opdoeken van dat museum verdween de collectie in het stadsarchief. Dankzij geschiedenisleerkrachten Johan Strobbe en Hanne Poissonnier van het Klein Seminarie ziet die collectie nu weer het daglicht. “Het leek ons een meerwaarde voor de leerlingen om objecten uit het verleden in het echt te zien en te kunnen voelen”, vertelt Johan.

Kanonskogel

“Aanvankelijk dachten we aan spullen die opgegraven waren in de Zuidstraat”, pikt Hanne in. “Maar uiteindelijk stootten we op de Jodoigne-collectie.” Die collectie bestaat uit dagelijkse voorwerpen uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de nieuwe tijd,... De leerkrachten kozen een aantal objecten en die zijn dit schooljaar te zien in een tentoonstellingskast in de geschiedenisklas van het derde jaar. “Alles wordt op een veilige manier getoond en het is niet de bedoeling dat we de objecten doorgeven in de klas”, legt Johan uit.

De leerlingen zijn alvast enthousiast. “De leerstof geschiedenis is op zich vrij abstract. Als je de dingen waarover je leert ook echt kunt zien, kun je je veel beter voorstellen hoe het er vroeger aan toe gegaan is. Zo zien we in films altijd dat kanonskogels volledige gebouwen vernielen, maar door zo’n kogel met onze eigen ogen te zien, besef je al snel dat die wel serieuze gaten kunnen slaan, maar allesbehalve zo verwoestend waren”, reageren derdejaars Rani en Michiel.

Archiefschepen Dirk Lievens hoopt dat ook andere scholen een beroep doen op het stadsarchief. “Het is belangrijk dat onze geschiedenis tot leven komt en dat we kunnen tonen welke schatten Roeselare in zijn bezit heeft”, oordeelt hij. “We hebben een uniek archief dat bijna compleet is sinds 1488 en zetten al jaren in op digitale ontsluiting. Maar ook initiatieven als dit en later deze legislatuur de realisatie van ons nieuwe stadsarchief met leeszaal moeten helpen bij de ontsluiting ervan.”