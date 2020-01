Leerlingen Grafiek van SASK exposeren in Galerie Blomme CDR

20 januari 2020

07u40 0

Dagelijks worden we allen overstelpt met drukwerk. Maar het drukken kan openbloeien tot een kunstzinnige taal. Dat bewijzen de leerlingen Grafiek van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) met de expo ‘Grafiek’ in Galerie Alfons Blomme langs de Ooststraat. Aan de hand van hun eigen werk tonen ze het proces van creatie. Je ziet de verschillende grafische technieken van hoogdruk (hout, lino), diepdruk (ets, materiaaldruk) over fotopolymeer tot zeefdruk. De expo is te bezoeken van 1 tot en met 9 februari van 14 tot en met 18 uur. Op maandag blijft Galerie Blomme dicht.