Leerlingen ervaren gevaren van spoorlopen via virtual reality: “Je staat vlakbij als een jongen gegrepen wordt door een trein. Dit schud je wel wakker” Infrabel gaat ook overweg Mandellaan vernieuwen Charlotte Degezelle

22 oktober 2019

14u26 0 Roeselare Uit cijfers van Infrabel blijkt dat het aantal ongevallen aan West-Vlaamse spooroverwegen maar niet wil dalen. Het aantal meldingen van spoorlopers is dan weer wel gedaald. De spoorwegbeheerder blijft sensibiliseren en liet de leerlingen van de Vrije Middelbare School dinsdagochtend met een virtual realitybril ervaren hoe gevaarlijk spoorlopen is. Infrabel gaat in november ook de overweg in de Mandellaan beter beveiligen. Hiervoor moet de overweg drie weken dicht.

“Dit jaar zijn er tussen januari en oktober in België al 34 ongevallen gebeurd aan overwegen. Hierbij vielen zes doden en vier zwaargewonden. Vijf van die ongevallen gebeurden in West-Vlaanderen. Hierbij vielen vier lichtgewonden. Vorig jaar gebeurden in diezelfde periode vier ongevallen aan de West-Vlaamse overwegen, waarvan één dodelijk. We kunnen voor de provincie dus geen positieve balans opmaken”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “Wat spoorlopers betreft, kwamen er in de eerste negen maanden van dit jaar al 553 meldingen binnen. 61 kwamen uit West-Vlaanderen en zelfs vandaag werd een spoorloper opgemerkt in de buurt van Pittem. Het treinverkeer is rond de middag daarom even onderbroken geweest tussen Tielt en Lichtervelde. Vorig jaar waren er in dezelfde periode 85 meldingen van spoorlopers. Hier zien we dus wel een lichte daling, maar het cijfer blijft te hoog. In België zijn er 53 zwarte punten van spoorlopen, waarvan zeven in West-Vlaanderen. Enkele voorbeelden zijn de Pladijsstraat in Deerlijk, de stations van Kortrijk, Brugge en Oostende, de zone tussen Brugge en Oostkamp en tussen Harelbeke en Kortrijk.”

Overweg drie weken dicht

Infrabel probeert de veiligheid in de buurt van het spoor te verhogen met sensibiliseringscampagnes, controles met Securail en de politie en infrastructuurmaatregelen . “Roeselare heeft nog vier overwegen. Die in de Wijnendalestraat werd vorig jaar vernieuwd, de overwegen in de Guido Gezellelaan en de Herderstraat werden deze maand aangepakt en in november volgt die in de Mandellaan”, weet Petit. “Die overweg wordt uitgebroken en vernieuwd. Daardoor zal de overweg afgesloten zijn van 18 november tot 6 december. In samenspraak met de stad en de politie wordt een wegomleiding voorzien. In het weekend van 23 en 24 november wordt de nieuwe overweg geplaatst. Het treinverkeer zal dat weekend in beide richtingen onderbroken zijn tussen Roeselare en Kortrijk. We leggen dan vervangbussen in. Van die lijnonderbreking maken we trouwens gebruik om op dit traject nog andere werken uit te voeren. Vanaf 28 oktober worden voorbereidende werken uitgevoerd, maar dan is de overweg open. We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Er zijn trouwens ook gesprekken lopende met de stad om op termijn de overwegen te vervangen door tunnels of bruggen.”

Veiligheidslessen

Infrabel kan verschillende inspanningen leveren, maar ook weggebruikers dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten de verkeersregels respecteren die gelden aan overwegen en langs het spoor. Daarom trekt Infrabel naar scholen met veiligheidslessen voor jongeren. Dinsdag sloegen ze hun tenten op in de VMS, waar driehonderd leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar niet alleen les kregen over spoorveiligheid, maar via virtual reality en een trillend podium aan den lijve konden ondervinden hoe gevaarlijk het is om de rode lichten en de gesloten slagbomen van een overweg te negeren. En wees gerust, er werden handjes vastgehouden en gilletjes geslaakt. “Dit is echt wel een intense ervaring die stevig binnenkomt”, getuigen vijfdejaars Laurien Thevelein, Swann Valour en Stefanie Casier. “Je staat vlakbij als een jongen het spoor oversteekt en gegrepen wordt door een trein. Het is eng en schud je wel wakker. We deden nog nooit aan spoorlopen en gaan het na het zien van dit zeker niet doen.”