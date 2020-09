Leerlingen De Verrekijker zwaaien directeur Jan Bogaert uit CDR

29 september 2020

17u00 0

Na 18 jaar als directeur van vrije basisschool De Verrekijker zwaait Jan Bogaert woensdag af. Hij gaat met pensioen. Op zijn voorlaatste werkdag werd hij verrast op een afscheidsfeest van formaat dat al ’s morgens startte. “We denken, en hopen vooral, dat onze directeur helemaal van nets weet”, vertelt meester Tom Parmentier. “Deze ochtend werd hij opgepikt door een oldtimer en vervolgens naar school gebracht.” In de Kloosterstraat werd hij omstreeks 9 uur opgewacht door alle leerlingen en het team van De Verrekijker. “We vormen een erehaag waar de oldtimer eerst doorrijdt en vervolgens zal de directeur ook nog eens te voet tussen de leerlingen door lopen.” Maar dat was pas het begin van een dag boordevol verrassingen. “Door corona kunnen we geen grote indoor afscheidsshow met alle leerlingen organiseren, maar elke klas heeft iets voorbereid”, weet Tom. “Elk om de beurt zullen de klassen een act voor hem opvoeren, een cadeau overhandigen,… Verder gaan we wel samen aperitieven, picknicken en is er vanmiddag ook nog een ijsje voor iedereen.”

Jan Bogaert wordt aan het roer van De Verrekijker opgevolgd door Mia Leenknegt. Zij is al sinds 2016 adjunct-directeur in de school die meer dan 400 leerlingen telt.