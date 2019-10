Leerlingen De Dansacademie dansen straks de pannen van het dak tijdens 30 jaar Samson & Gert CDR

17 oktober 2019

Zes leerlingen van De Dansacademie van het MSKA Roeselare zullen het afscheid van Gert Verhulst als baasje van Samson wel van heel dichtbij meemaken. Ze werden uit meer dan 100 dansers geselecteerd voor de afscheidstournee van 30 jaar Samson & Gert die tijdens de kerst-, krokus- en lentevakantie te zien is in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs. “Er mogen in totaal 40 dansers deelnemen aan de shows”, weet Steve Burggraeve, coördinator van De Dansacademie. “Zeven dansers van ons zijn geselecteerd en zes ervan gaan effectief de uitdaging aan. Eén op zeven van de dansers komt dus uit onze allround dansopleiding. Daar zijn we bijzonder fier op. Leerlingen van het tweede tot en met het vijfde middelbaar zijn geselecteerd. Het wordt voor de leerlingen een zware voorbereiding met tot wel vier keer per week en twee maanden lang repetities in Schelle en vervolgens de 30 shows dansen. Bovendien moet er ook gestudeerd en voldoende gerust worden. Samen met school werd dan ook een goede planning afgesproken om beide tot een succes te kunnen afronden, want het MSKA draagt talent op school echt hoog in het vaandel. Zo willen we onze leerling-dansers zien schitteren op diverse podia in Vlaanderen en ondersteunen we hen waar we kunnen.”

De geselecteerde leerlingen zijn Dré Handsaeme, Isa Lesage en Julia Thorrez uit Roeselare, Britt Serroels uit Izegem, Mattias Jacobs uit Overijse en Merel Theys uit Hasselt.