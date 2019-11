Leerlingen De Bonte Specht bakken Rode Neuzen-koekjes voor eigen schoolradio CDR

29 november 2019

11u28 3 Roeselare De leerlingen van het Kwadraat, de eerste graad secundair onderwijs van Freinetcampus De Bonte Specht, trokken in het kader van de Rode Neuzen Dag naar de bakkerijafdeling van het MSKA campus Groenestraat, waar ze vanillewafels en speculoos- en zandkoekjes bakten.

“Volgens de principes van Freinet gingen de leerlingen zelf op zoek naar de beste recepten, berekenden ze welke ingrediënten ze nodig hadden en bakten ze uiteindelijk ook zelf de koekjes”, vertelt coördinator Kenny Verspaille. “De opbrengst gaan we investeren in een eigen schoolradio op onze Freinetcampus. We willen in het tweede trimester alles kopen wat nodig is om radio te maken op school. Via een eigen schoolradio en met echte dj’s willen we onze muzikale leerlingen de kans geven hun talent in de kijker te zetten. Wie een muzikale ontdekking doet, kan die delen met medeleerlingen, ze kunnen interviews doen,... Kortom, heel wat om mee aan de slag te gaan in het kader van welbevinden op onze school.”