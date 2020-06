Leerlingen BuBaO Sint-Idesbald testen hun ‘Zoekinator’ uit Charlotte Degezelle

24 juni 2020

14u02 14 Roeselare Dankzij het project MyMachine Vlaanderen kregen de leerlingen van BuBaO Sint-Idesbald dit schooljaar de kans hun eigen droommachine uit te vinden en te realiseren. Hun ‘Zoekinator’, die de zoekvaardigheden stimuleert, is een primeur geworden, want voor het eerst in de geschiedenis van de school en van MyMachine werkten lager en secundair samen aan een project.

MyMachine Vlaanderen wil ondernemingszin, creativiteit, STE(A)M vaardigheden, talentontwikkeling en kruisbestuiving stimuleren in het onderwijs en koppelt daarom jaar na jaar het lager, technisch secundair en hoger onderwijs aan elkaar voor de realisatie van een droommachine. “De kinderen van het lager bedenken de droommachine, de studenten hoger onderwijs ontwikkelen ervoor een concept en de leerlingen technisch secundair onderwijs bouwen een werkend prototype”, duidt Aagje Beirens, coördinator van My Machine.

Meer dan vierhonderd leerlingen uit twintig scholen gingen dit schooljaar samen aan de slag en ondanks de coronacrisis kon de helft van alle droommachines toch gerealiseerd worden. “In Sint-Idesbald werkten de lagere en de secundaire samen aan de droommachine, wat zowel voor de school als voor MyMachine een unicum is”, zegt Aagje. “De projectklas van het lager, kinderen met autisme, waren de uitvinders van dienst. Ine Cappon, Ellen Knockaert en Lotte Vaernewyck, derdejaarsstudenten ergotherapie aan Howest maakten het ontwerp en realiseerden de machine in samenwerking met het observatiejaar van Sint-Idesbald.”

Woensdag kregen de kinderen van lager voor het eerst hun droommachine, de Zoekinator, te zien. Ze konden die bovendien ook direct uittesten. “Basisidee achter de Zoekinator is dat we vaak spullen kwijt raken. Om dit op te lossen, kwamen we op de proppen met een spel die de zoekvaardigheden stimuleert”, legt Aagje uit. De Zoekinator werkt dan ook volgens het principe van verstoppertje. Alle kinderen verzamelen in het basisstation en zetten een brandweerhelm met geluidsontvanger op. Vervolgens verstoppen ze zich, uitgezonderd de zoeker die nog even in het basisstation blijft. De zoektocht kan met of zonder blindering van de helm gespeeld worden. De zoeker beschikt over een afstandsbediening die de geluidsontvangers van de verstoppers doet afgaan. Het spel eindigt wanneer iedereen gevonden is of wanneer de vooropgestelde tijd verstreken is.”