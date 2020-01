Leerlingen Broederschool en cursisten Open School leren van elkaar op De La Salle-dag CDR

28 januari 2020

Het was dinsdag precies 301 jaar geleden dat Jean-Baptiste De La Salle, stichter van de Broederscholen, overleed. Als ‘lasaliaanse school’ organiseerde de Roeselaarse Broederschool hun De La Salle-dag waarbij ze hun hart openen voor mensen die in de 21ste eeuw een minder evidente plaats in de maatschappij hebben. Concreet werkten ze hiervoor een project uit met Open School Roeselare, waar onder meer anderstaligen Nederlands volgen. “Er komen vandaag 95 leerlingen in drie groepen richting Open School”, vertelt Ellen Ramboer van Open School. “Wij voorzien een aantal workshops van en met de anderstalige cursisten. Zo leren onze cursisten en de leerlingen van de Broederschool van elkaar.” Zo kregen onder meer de leerlingen van de Broederschool een snelcursus Thais en konden ze ook proeven van de culinaire geneugten uit de landen van herkomst van de cursisten van Open School.