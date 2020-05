Leerling Lenteland besmet met COVID-19: volledige contactbubbel in thuisquarantaine Charlotte Degezelle

27 mei 2020

13u52 5 Roeselare Twaalf leerlingen, twee leerkrachten en een stagiair van vrije basisschool Lenteland moeten voor een periode van 14 dagen in quarantaine. Dit nadat een leerling van het zesde leerjaar dinsdag positief bleek te testen op COVID-19.

Nadat vorige week al een kleuter van de Zilverbergschool besmet bleek met het coronavirus, testte nu ook een leerling van vrije basisschool Lenteland langs de Honzebroekstraat positief. “Die besmetting is ons dinsdag rond 16 uur gemeld”, bevestigt Francis Devolder, coördinerend directeur van Scholengroep Arkorum waartoe Lenteland behoort. “Het gaat om een leerling van het zesde leerjaar die les volgde in een bubbel van 12 kinderen. Onmiddellijk hebben we het CLB gecontacteerd, dat in overleg met de school het risico ingeschat heeft.”

Contactbubbels cruciaal

“Preventief is daarop beslist om de 12 kinderen uit de bubbel, samen met hun twee leerkrachten en een stagiair, voor een periode van 14 dagen in thuisquarantaine te plaatsen. We hebben hun ouders zelf verwittigd en zij kregen ook een brief van het CLB”, aldus de coördinerend directeur. “We kregen meteen veel begrip van de ouders. Daarna werden ook alle andere ouders van de leerlingen in Lenteland geïnformeerd dat er een besmetting is op onze school, maar dat buiten het in quarantaine plaatsen van de bubbel van de besmette leerlingen dit geen impact heeft op de werking van de school. Dit feit toont aan hoe belangrijk het is om met de contactbubbels te werken. De situatie is op deze manier snel onder controle en heeft geen invloed op de rest van de school.”