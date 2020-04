Leerkrachten van VTI Roeselare maken gezichtsmaskers voor zorgverleners en schootplankjes voor rusthuisbewoners Charlotte Degezelle

01 april 2020

10u46 0 Roeselare De leerkrachten en het ondersteunend personeel van het VTI tonen hun warme hart voor de zorgsector. Ze maken gezichtsmaskers voor de zorgsector en schootplankjes voor rusthuisbewoners.

De zorgsector kampt met een groot tekort aan noodzakelijke hulp- en beschermingsmiddelen en het team van de school langs de Leenstraat probeert hier met hun technische kennis een antwoord op te bieden. In eerste instantie maken ze gezichtsmaskers voor zorgverstrekkers. Drijvende krachten hierbij zijn leerkrachten Filiep Verpoucke en Johan Vanhaverbeke. “We ontwierpen een volledig nieuw gelaatsmasker dat volledig beantwoordt aan de normen en gemaakt wordt uit LDPE”, vertelt Filiep. “Met ons allereerste prototype trokken we naar AZ Delta. Zij drongen aan op enkele aanpassingen en na die uitgevoerd te hebben kregen we groen licht en een bestelling van 200 exemplaren.”

Hoog draagcomfort

Het verschil met andere gelaatsmaskers is een hoger draagcomfort. Zo is er geen aandamping en zijn de maskers ook praktischer om dragen voor mensen met een bril. Woensdag is de eigenlijke productie gestart. “Met tien leerkrachten en ondersteunenden vormen we gedurende een halve dag een productielijn. Vandaag willen we al de eerste maskers leveren aan AZ Delta. Maar we hebben materiaal om 1.000 exemplaren te maken”, weet Filiep. “Naast AZ Delta plannen we ook leveringen aan Wit-Gele Kruis Kortrijk, de spoeddienst van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, thuisverpleegkundigen, politiezone RIHO en de Curandogroep.”

Daarnaast worden er in de houtafdeling van de school ook zogenaamde schootplankjes gemaakt. Steven Vandenbroucke neemt hierin het voortouw en maakte al een reeks A3-plankjes voor het woon- en zorgcentrum Aksent in Lendelede. Elke bewoner kan zo op een creatieve manier een houten plank op de schoot leggen om toch een activiteit zoals bingo te doen in de kamerdeur en dus in de nabijheid maar toch op veilige afstand van de medebewoners.