Leerkrachten Lenteland ontwikkelen speurtocht voor het hele gezin CDR

28 april 2020

15u03 0 Roeselare Het lerarenteam van vrije basisschool Lenteland in Roeselare fleurt de coronatijden op met een (ont)spannende gezinsactiviteit: Lenteland Cluedo.

In de school in de Gitsestraat staat een echte schatkist, maar nu al er weken geen kinderen op school zijn, heeft iemand deze kist verstopt. Via een 3,5 kilometerslange wandeltocht in de buurt van de school kunnen gezinnen uitzoeken wie de schatkist verstopt heeft en waar ze te vinden is. Onderweg kom je affiches tegen met tips waardoor je het raadsel kunt oplossen. Aan de schoolpoort hangt een zwarte map met de route en een speurblad, maar alle info is ook te vinden op de Facebookpagina van Lenteland. Uit alle deelnemers wordt een winnaar geloot die een leuke prijs wint.