Leerkrachten Broederschool vanaf 1 september voor de klas met transparant mondmasker Charlotte Degezelle

29 augustus 2020

18u30 2 Roeselare Mondmaskers zijn vanaf dinsdag 1 september dagelijkse kost voor het team van de Roeselaarse Broederschool. Maar de leerkrachten kiezen bewust niet voor het dragen van een traditioneel mondmasker tijdens de lessen, maar voor een doorzichtig exemplaar.

“Leerlingen gaan echt voort op de mimiek van een leerkracht om heel veel te interpreteren, te begrijpen, … Het zou je verbazen hoeveel we vertrouwen op liplezen en daardoor alles beter begrijpen”, duidt Nadine Biebuyck van de leerlingenbegeleiding. “Meer dan de helft van alle communicatie is visueel, gelaatsuitdrukkingen zijn daarbij heel belangrijk.” Het voltallige korps van de Broederschool gaat daarom graag van start met een transparant mondkapje. Het gaat om mondmaskers die ook gebruikt kunnen worden door medisch personeel zoals logopedisten en die eveneens een grote meerwaarde zijn voor hardhorigen. De speciale maskers werden behandeld waardoor ze niet beslaan door de uitgeademde lucht van de drager. “Aangezien er nog niet onmiddellijk een oplossing voor handen is en het coronavirus bijlange nog niet verdwenen is, gingen we proactief op zoek naar manieren om zelf onze leerlingen alle kansen te bieden die ze in normale omstandigheden ook zouden krijgen”, vult leerkracht Stéphanie Debruyne verder aan. “Covid-19 mag voor onze leerlingen niet automatisch een verminderde leskwaliteit betekenen. We staan voor kwalitatief onderwijs en hebben daar heel veel voor over.”