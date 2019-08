Leegstaande garage ruimt plaats voor residentie Sterrum CDR

28 augustus 2019

15u01 0 Roeselare De verloederde, leegstaande garage op de Izegemsestraat 90 maakt, samen met enkele naastgelegen woningen, plaats voor een nieuw woonproject. Dit najaar start bouwpromotor B&R met de realisatie van residentie Sterrum, bestaande uit 30 appartementen omgeven door een gemeenschappelijke tuin.

Nadat eerdere projecten op de site niet van de grond kwamen, is het nu echt einde verhaal voor de leegstaande garage op de Izegemsestraat 90-92. Het pand wordt, samen met de woonhuizen met huisnummers 94 en 96, dit najaar gesloopt. De site van 3.800 vierkante meter krijgt vervolgens een nieuwe invulling. “Promotor B&R uit Arendonk bouwt er Residentie Sterrum”, vertelt Anne-Lore Decrock van Dewaele Vastgoed. “Het gaat om een nieuwbouw van vier bouwlagen met daarin 30 appartementen en ook een ondergrondse parkeergarage. Er wordt een mix voorzien van appartementen met één, twee en drie slaapkamers en de oppervlaktes variëren tussen 62,5 en 137,7 vierkante meter. Het project, ideaal gelegen tussen Roeselare en Izegem, is geschikt voor zowel jonge gezinnen, alleenstaanden, senioren als investeerders. De appartementen zijn voorzien van ruime terrassen en een gemeenschappelijke tuin. Residentie Sterrum is bovendien een duurzaam project dat uitgerust wordt met zonnepanelen.”

Als alles vlot verloopt, moeten de eerste bewoners eind 2021 hun intrek kunnen nemen in residentie. Tijdens de lanceringsavond zijn alvast twee opties genomen. Je koopt er een appartement vanaf 159.000 euro, exclusief kosten. Meer op www.dewaele.com.