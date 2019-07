Leegstaande garage op Meensesteenweg krijgt nieuwe invulling als… garage CDR

31 juli 2019

08u49 0

De voormalige garage van Top Motors op de Meensesteenweg 287, die sinds de verhuis in mei naar de Topweg leeg staat, krijgt binnenkort een nieuwe invulling. De gebouwen van de vroegere Audi-garage worden ingepalmd door Garage Vanlerberghe Premium Cars, die verhuist van Kortemark naar Roeselare. Vanlerberghe Premium Cars specialiseert zich in exclusieve wagens en jonge sportieve wagens met weinig kilometers. De officiële opening van de garage is gepland voor de eerste week van september. Er is ook een openingsweekend voor het publiek van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september.