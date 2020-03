Leegloop bij Hotel Mercure door coronamaatregelen Charlotte Degezelle

13 maart 2020

14u16 0 Roeselare In toeristische steden als In toeristische steden als Brugge overwegen hotels al de deuren te sluiten door de vele annulaties. Ook in Roeselare worden hotels getroffen door de coronamaatregelen. Cédric Decaestecker van Hotel Mercure op het Accent Business Park spreekt van een leegloop.

Het voorjaar is normaal een topmoment voor Hotel Mercure, dat op de kaart staat als wielerhotel. Traditioneel logeren er verschillende wielerploegen, maar door de schrapping van onder andere E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen zijn die boekingen allemaal geannuleerd. En daar blijft het niet bij. “Het hotel blijft tot nader order open voor overnachtingen en ontbijt”, vertelt algemeen directeur Cédric Decaestecker. “Ontbijt wordt alleen tussen 7 en 9 uur geserveerd aan hotelgasten en moet op de kamer genuttigd worden. Ontbijt voor niet-hotelgasten is niet toegelaten. Alle boekingen worden geannuleerd. Ook het restaurant, de bar en onze vergaderzalen blijven dicht en alles wordt geannuleerd. Wel zullen we elke maandag tot en met vrijdagmiddag afhaallunches voorzien. Die zijn dagelijks te bestellen voor 9.30 uur en af te halen vanaf 12 uur. Alleen voor hotelgasten is er nog 24/7 roomservice met een beperkte kaart. Met deze aangepaste diensten hopen we het hoofd te bieden in deze uitdagende periode. Tot slot gaat onze aandacht ook uit naar onze meer dan veertig werknemers. Het is het onze plicht hen veilig door deze periode te loodsen.”