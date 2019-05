Leden Elastika springen zich tot Vlaams kampioen tumbling CDR

27 mei 2019

15u31 4

Gymclub Elastika liet van zich spreken op het Vlaams kampioenschap tumbling C. Bij de 11-12-jarige jongens trad voor de club Elias Cuvelier aan. Hij haalde zijn verdiende eerste plaats en mag zich dus Vlaams kampioen noemen. Bij de 13-14-jarigen waren alle ogen gericht op Baziel Spaens. Al het hele seizoen voerde hij het open klassement aan. Baziel vulde de hoge verwachtingen in en behaalde ook de Vlaamse titel. Jonas Vandenberghe verdedigde de eer van Elastika bij de 15-16-jarigen. Hij haalde zijn hoogste score ooit en werd tweede in zijn categorie. Helena Schokkelé toonde haar kunnen bij de 16-jarige meisjes en wist de achtste plaats te veroveren.

Op het Belgisch kampioenschap tumbling tenslotte nam Willem Carly voor het eerst deel. Een prestatie op zich aangezien hij pas sinds kort op B-niveau actief is. Willem pakte de achtste plek.