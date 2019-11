Laureaten SASK tonen hun kunnen in ‘t Punt CDR

21 november 2019

07u27 0

In exporuimte ’t Punt van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) vindt tussen zaterdag 23 november en zaterdag 21 december de Laureatenexpo plaats. Deze tentoonstelling toont een overzicht van werken van leerlingen die vorig schooljaar afstudeerden in de 4de graad of in de specialisatie in de afdelingen beeldhouwen, fotokunst analoog of digitaal, grafiekkunst, juweelontwerp, keramiek, projectatelier, schilderkunst, tekenkunst en weefkunst. ’t Punt langs de Leenstraat kan je bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 14 en 20 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur.