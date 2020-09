Laureaten Adriaen Willaert Awards bekend Valentijn Dumoulein

27 september 2020

19u16 0 Roeselare In Rumbeke zijn zondagnamiddag de nieuwe laureaten voor de Adriaen Willaert Awards bekend gemaakt. Die zetten telkens een musicus, musicoloog, gezelschappen en instanties in de kijker die door zijn of hun ambities Adriaen Willaert en bij uitbreiding de Vlaamse polyfonisten internationaal onder de aandacht brengen op die manier het muzikale erfgoed bewaren en verspreiden.

De van Rumbeke afkomstige Adriaen Willaert was een innovatief componist, dirigent en muziekleraar die in de 16de eeuw heel wat indruk maakte. Zijn award waardeert een mondiale aandacht voor zijn oeuvre. Laureaat voor de Lifetime Achievement Award is Paul Van Nevel, een wereldautoriteit op het gebied van polyfone muziek. Als artistiek directeur en oprichter van het Huelgas Ensemble is hij een referentie in deze wereld. Laureaat voor de reguliere International Adriaen Willaert Award is Dirk Brossé, een internationaal geprezen dirigent en bekroond componist, die momenteel muziekdirecteur is van het Chamber Orchestra of Philadelphia en muziekdirecteur van het Filmfestival Gent is.

Er is ook de uitreiking van de Gouden Veer Adriaen Willaert en daar is een van de laureaten de Roeselaarse oud-burgemeester Luc Martens. Hij heeft tijdens zijn beleidsperiode het opgestart project van zijn voorganger als minister van cultuur Hugo Weckx rond de waardering voor de Vlaamse Polyfone Muziek verder ontwikkeld en afgewerkt. Andere laureaat is Arnold Loose, een gewezen leraar muzikale opvoeding aan het Klein Seminarie. Hij leidde gedurende decennia generaties jongeren op en bereikte eerst met Schola en later met Colliemando enorme successen. Zijn realisaties zijn een begrip in de wereld van de knapenkoren.