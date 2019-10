Lana stoot door naar studioshows Belgium ’s Got Talent CDR

28 oktober 2019

17u29 1 Roeselare Belgium’s Got Talent is nu al geslaagd voor Lana Verkest. Het 15-jarige danstalent kreeg te horen dat ze halfweg november mag aantreden tijdens de studioshows. “Ik ben al volop aan het trainen want ik wil het goed doen”, zegt ze.

Met een choreografie over onzekerheid ontroerde Lana Verkest eind september heel televisiekijkend Vlaanderen en de jury van het vtm-programma Belgium ’s Got Talent. “Toen jurylid Dan Karaty zei dat hij onder de indruk was en het fantastisch vond, kreeg ik kippenvel. Toen Ann Lemmens bovendien oordeelde dat het niet evident is om een emotionele choreografie te brengen en die dan ook technisch heel sterk uit te voeren volgde de echte ontlading”, vertelt Lana. “Ook de reacties van de kijkers en mijn vrienden waren overweldigend. Na de uitzending stond mijn gsm niet stil. Ik kreeg talloze berichten via sociale media van mensen die zich herkennen in m’n verhaal, me begrijpen en me steunen. Echt elke reactie was positief. Ik kreeg zelfs al de vraag om volgend jaar een workshop dans te geven dankzij het programma. Super leuk, hopelijk volgen er nog zo’n leuke projecten.”

Vrijdagavond werd bekend gemaakt welke 48 acts door mogen naar de studioshows. “Het was razend spannend. We zaten hier thuis met de familie en m’n beste vriendinnen rond de buis. Het was kicken toen ik hoorde dat ik naar de studioshows mag. Dat is super cool en een echte droom die realiteit wordt. Ik wou echt zeer graag de ervaring van het dansen op dat enorme podium”, gaat Lana verder. “Nu het bijna zo ver is, hoop ik natuurlijk om nog verder door te stoten in de wedstrijd. Afgelopen weekend kreeg ik alvast even de kans om het grote podium te verkennen.”

De gloednieuwe choreografie voor de liveshow is alvast klaar en Lana is volop aan het repeteren. “De choreo is een vervolg op mijn vorige dans. Toen was onzekerheid het centrale thema, nu draait het rond een gebroken hart nadat je teleurgesteld wordt door mensen die je vertrouwd”, zegt ze. “Opnieuw sta ik met m’n schaduwen op het podium en we zijn volop aan het oefenen. De herfstvakantie komt goed van pas. Op vandaag voel ik al wat gezonde stress, maar ik wil de choreografie zodanig onder de knie hebben dat ik zelfzeker kan dansen en vooral kan genieten van de ervaring.” Tussen de repetities voor Belgium ’s Got Talent door is Lana ook al aan het trainen voor het wereldkampioenschap in december in Polen. “Het is druk, maar ik heb geluk dat ik alles vrij snel oppik en bovendien is dans mijn leven”, zegt ze.

Lana is in de loop van november opnieuw op tv te zien tijdens de studioshow. Als ze weet door te stoten naar de finale, dan is 20 december haar ultieme d-day. Haar Belgium’s Got Talent-avontuur kan je op Instagram en Facebook volgen via Lana – Belgium’s got talent.