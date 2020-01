Laatstejaars vieren 100 dagen met festivaldorp en ontbijtfuif CDR

09 januari 2020

07u57 0

De nakende 100 dagen op 16 en 17 januari bleven de voorbije dagen niet onbesproken door het verbod op kleurpoeder en de plannen van het stad om meer in te zetten op gemeenschapswerk als alternatief voor de GAS-boetes. Maar wat mogen de Roeselaarse laatstejaars eigenlijk verwachten tijdens hun festiviteiten? Het thema is alvast ‘Roaring Twenties’. “Het thema verwijst naar de jaren ’20 van de vorige eeuw, maar ook naar het geboortejaar van heel wat laatstejaars”, weet jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V). “Het 100 dagenfeest start donderdag om 17 uur met een groot festivaldorp op het Polenplein. Het 100 dagencomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle scholen, was uiterst creatief en haalt opnieuw alle troeven uit de kast met optredens van Pendrew, Blowout, Mr. Beard, ANONYMIZE en Mr. Majar. Op vrijdagmorgen kunnen de laatstejaars genieten van een ontbijt op het Polenplein. De band Exception zorgt van 7 tot 8 uur voor de muziek.”

Door al dit feestgedruis is het Polenplein autovrij van donderdag 6 uur tot vrijdag 12 uur, op de twintig parkeerplaatsen aan de kant van het VISO na, die tijdelijk een ‘Kiss & Ride’ zone worden. Er komt ook een fietsenstalling op de Botermarkt, waarvoor de Botermarkt afgesloten wordt van donderdag 12 uur tot en met vrijdag 12 uur.