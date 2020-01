Laatstejaars trappen 100 dagen af met festivaldorp op Polenplein CDR

16 januari 2020

Het einde van de middelbare schoolcarrière is in zicht voor de Roeselaarse laatstejaars en dat zal de stad geweten hebben. Donderdagavond trapten ze hun 100 dagen-viering in een groot festivaldorp op het Polenplein. De sfeer zat er al snel in dankzij de muziek van Pendrew, Blowout, Mr. Beard, ANONYMIZE en Mr. Majar. Ondanks het verbod op fluitjes, vetstiften, kleurpoeder en bommetjes, hielden zeker niet alle feestneuzen zich aan die regels. Met de regelmaat van de klok waren bommetjes te horen en de meeste laatstejaars droegen ook de sporen van vetstiften.

Ook morgenochtend gaat het feestgedruis nog verder. Vanaf zes uur worden de jongelui getrakteerd op ontbijt en een ochtendlijke fuif. Opnieuw op het Polenplein.