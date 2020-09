Laatste coronapatiënt heeft AZ Delta verlaten Alexander Haezebrouck

04 september 2020

13u59 0 Roeselare Het AZ Delta in Rumbeke heeft sinds vrijdagvoormiddag geen coronapatiënten meer. En dat voor het eerst sinds de uitbraak van corona in maart.

“De voorlopig laatste patiënt, een dame, heeft het ziekenhuis mogen verlaten”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck van AZ Delta. “Het gaat om een vrouw van rond de 50. Ze was een kleine week opgenomen bij ons vanwege corona, maar is nu opnieuw aan de beterhand en kan thuis verder aansterken.” AZ Delta heeft er sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land erg bewogen maanden opzitten. Sinds maart was het een komen en gaan van coronapatiënten. Tijdens de eerste uitbraak waren er verschillende Covid-afdelingen in de ziekenhuizen van AZ Delta in Menen, Roeselare en Torhout. Op een bepaald moment werden meer dan 100 coronapatiënten tegelijk verzorgd binnen AZ Delta. In totaal stierven ook zo’n 80 patiënten aan het virus in het ziekenhuis. Tijdens de verhuis naar de nieuwbouw in Rumbeke kwam ook de Covid-afdeling mee. Daar bleven altijd coronapatiënten aanwezig, tot vandaag. En die druk begon na maanden ook te wegen op de verpleegkundigen die altijd gehuld in een beschermend pak moesten werken. Dat bleek uit onze exclusieve reportage op de Covid-afdeling in AZ Delta Rumbeke. Toen werd gevreesd dat de tweede golf net zo erg zou zijn als de eerste, maar dat bleek gelukkig niet het geval.