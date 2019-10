Laaghangende zon maakt sporten in nieuwe Oekense sporthal moeilijk CDR

07u50 8 Roeselare Sporters die gebruik maken van de nieuwe sporthal bij vrije basisschool De Ark in Oekene ervaren problemen met de lichtinval in de zaal. Dat kaartte N-VA-gemeenteraadslid Frederik Declercq maandagavond aan tijdens de gemeenteraad.

“Als dit probleem niet snel opgelost raakt, vrees ik dat veel clubs en individuele sporters zullen afhaken”, zegt hij. Sportschepen José Debels laat weten druk te zetten om het probleem opgelost te krijgen. “We weten dat er problemen zijn. Als de zon laag staat, hindert ze de sporters in de sporthal”, duidt de schepen. “Maar de nieuwe sporthal is een project van Scholen van Morgen. Hierdoor zijn wij niet direct aan zet, maar de stad en de school zijn al tot een akkoord gekomen dat we de kosten zullen delen om zonnewering te plaatsen. Scholen van Morgen moest hier haar fiat voor geven, maar blijkt geen voorstander van zonnewering. We gaan nu een officiële brief sturen naar Scholen met Morgen om aan te dringen op zonnewering, want uiteindelijk huren wij met de stad de sporthal voor naschoolse activiteiten en het is maar logisch dat die sportinfrastructuur dan ook in goeie staat is.”