La Folia focust voor de vijfde keer op psychische kwetsbaarheid CDR

11 oktober 2019

10u06 0 Roeselare La Folia, het festival van CC De Spil dat bruggen bouwt tussen de wereld van de psychiatrie en de artistieke wereld, wordt vijf.

Sinds 2011 focust het tweejaarlijks festival een hele week op psychische kwetsbaarheid aan de hand van artistieke projecten. Aan de hand van participatieve projecten in verschillende klinieken en instellingen geeft La Folia een stem aan diegene die het minst gehoord worden: de patiënt.

Deze editie gaan vijf makers aan de slag met mensen in behandeling. Jan Geers maakt samen met spelers van Kliniek St-Jozef Pittem ‘Nobody’s Perfect’, een komedie over eenzaamheid. Mardulier&Deprez creëren met ‘Golfwerk’ een open atelier met de PAAZ afdeling van AZ Delta. Samen registreren ze het geluid van het hart en de hersengolven en geven die weer in een algoritmische muziekinstallatie. Het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’ blijkt opnieuw minder groot dan je denkt. Koen Moerman maakte portretten van mensen in behandeling die ze tot zelfportretten bewerkten met grafische technieken, samen met kinderen met een psychische kwetsbaarheid schrijft Atelier René sprookjes die door een wel heel aparte spookjesprinses voorgelezen worden in het reusachtig bed van De IJslandvaarders en een schipper met een niet-alledaagse boot meert aan om bijzondere parels uit de zee te oogsten. Maar er is ook nog heel wat meer te beleven tussen 14 en 20 oktober. Het programma van La Folia vind je op www.despil.be/lafolia2019.