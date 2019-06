La Boule de Glace verkoopt volgens onze lezers lekkerste ijs van de Mandelstreek: “Versheid is hét geheim” Valentijn Dumoulein

30 juni 2019

17u17

Bron: Valentijn Dumoulein 27 Roeselare De stemmen zijn geteld en de winnaar is bekend. Je kon een hele week online stemmen op je favoriete ijssalon of -kar in de Mandelstreek en La Boule de Glace uit Roeselare heeft volgens jullie het lekkerste ijs.

Het ijssalon in de Delaerestraat kreeg 433 stemmen achter zijn naam en dat doet uitbater Rudy Pattyn (66) enorm veel plezier. “Ik heb jaren traiteurdienst ’t Keukentje uitgebaat, maar toen mijn pensioenleeftijd naderde, wilde ik alleen nog iets doen dat ik graag doe en dat is ijsjes maken geworden. Ik ben daarvoor speciaal een opleiding aan de universiteit van het Italiaanse Bologna gaan volgen. Daar heb ik het vak van de echte kenners geleerd.”

Bolletje om te proeven gratis

Rudy krijgt hulp van jobstudenten Céleste Deforce, Justine Baele, Charlotte Vermeersch en Suzanne Deneweth. “De mensen kunnen kiezen tussen twintig soorten ijsjes en het aanbod verandert dagelijks”, zeggen ze. “Daarnaast hebben we in onze diepvriezers nog eens tien tot vijftien andere soorten zitten, zodat we iedereen op zijn wenken kunnen bedienen. Naast de smaken naar keuze krijgen ze ook altijd een klein bolletje gratis om eens een nieuwe smaak te proberen.”

Citroen en vlierbloesem

Wat hét geheim van La Boule de Glace is? “Ongetwijfeld onze versheid”, vertelt Rudy. “Ons ijs bewaren we een tot maximum twee dagen en dan maken we het weer vers. Het zou veel langer kunnen bewaard worden, maar hoe verser hoe lekkerder. Daarnaast werk ik met topleveranciers. Zo laat ik een tot twee keer per jaar citroenen uit Syracuse en bloedsinaasappelen uit de omgeving van de Etna komen om sorbet te maken. Een vrouw bezorgt me bijvoorbeeld ook siroop van verse vlierbloesem waarmee ik ijs kan maken. Mijn fruit haal ik dan weer op de versmarkt in Rijsel.”

Naast ijsjes in het salon maakt Rudy ook ‘speciallekes’ voor restaurants. “Het gaat dan om proefbolletjes ijs met smaken als asperge, artisjok of gazpacho. Maar in het salon is de favoriete smaak nog altijd straciatella, maar ook kiwi-banaan doet het nog altijd zeer goed.”

De Zoete Zonde uit Roeselare strandde op een tweede plek en De Bossneppe uit Lichtervelde eindigt op plaats drie.