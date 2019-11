KWB Ardooie wil voor ieder kind een Sintcadeau CDR

06 november 2019

08u09 2 Roeselare Iedereen die nog bruikbaar speelgoed heeft liggen, kan dit op zaterdag 16 november tussen 14 en 17 uur binnenbrengen in de Albertzaal voor de inzamelactie van KWB Ardooie.

“Speelgoed waar de kinderen niet meer mee spelen, waar ze te groot voor geworden zijn,... alle nog bruikbare speelgoed is welkom bij ons”, zegt Koen Claus. “Dit ingezamelde speelgoed brengen we naar Het Sint-Maartenshuis in Koolskamp. We hopen met deze actie dat gezinnen ook eens stilstaan bij het feit dat er nog te veel families zijn waar de Sint niet langskomt. Of waar de tafel op 6 december niet vol staat met speelgoed en snoep.”

De vrijwilligers van het Sint-Maartenshuis zullen alles verdelen onder kansarme gezinnen met kinderen. “Zo zorgen we ervoor dat de Sint ook kan langsgaan bij kinderen die al te vaak uit de boot vallen”, zegt Ronny Vanhaecke. “We nemen alleen speelgoed aan dat onbeschadigd en volledig is. Speelgoed dat werkt op batterijen aanvaarden we ook niet. We gaan de mensen niet op kosten jagen door hen batterijen te laten kopen”, verduidelijkt voorzitter Hendrik Desoete “Knuffels nemen we om hygiënische redenen niet aan.”