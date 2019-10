Kwart te snel op Roeselaarse ringweg aan fietsoversteek LSI

13 oktober 2019

15u39

Bron: LSI 2 Roeselare Bij snelheidscontroles langs de Roeselaarse ring (R32) zijn zaterdagnacht meer dan een kwart van de gecontroleerde automobilisten op de bon geslingerd. Vijftien chauffeurs hadden te veel gedronken.

De verkeersdienst van de politiezone Riho stelde zich voor de nachtelijke snelheidscontrole op in de buurt van de Beveren- en Honzebrouckstraat, waar de snelheid aan de fietsoversteek beperkt is tot 70 kilometer per uur. 76 van de 263 (28 procent) gecontroleerde auto’s reden te snel. De grootste snelheidsduivels passeerde er tegen 118 per uur.

211 automobilisten moesten in Izegem, Hooglede en Roeselare ook een ademtest afleggen. Vijftien (7,1 procent) hadden te veel op. Een van hen speelde zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. In totaal bleken zeven wagens niet in orde met de verzekering. Drie auto’s zijn in beslag genomen. Er waren ook nog processen-verbaal voor het niet dragen van de gordel, inbreuken op het rijbewijs, technische eisen van de auto en keuring.