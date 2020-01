Kwaliteitsslagerij Nico & Katrien is Roeselaars ambassadeur van campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ CDR

24 januari 2020

10u33 9 Roeselare 47 West-Vlaamse winkeliers zijn in het Huis van de Voeding bekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’, een campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen die het belang van lokaal kopen in de kijker zet.

Meer dan driehonderd handelaars hebben zich op www.ikkooplokaal.be geregistreerd om het gezicht te worden van deze campagne en meer dan achttienduizend mensen gaven hun voorkeur door. De vakjury verkoos uiteindelijk Optiek en hoorcentrum Christiaens uit Avelgem tot provinciale ambassadeur, maar ook per stad/gemeente werd een lokaal ambassadeur bekroond. Voor Roeselare was die eer weggelegd voor Kwaliteitsslagerij Nico & Katrien in de Godshuislaan.