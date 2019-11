Kwaliteitskamer moet waken over meerwaarde toekomstige stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten CDR

14 november 2019

13u35 0

Roeselare wil, net zoals enkele andere centrumsteden, een kwaliteitskamer oprichten. Daarmee willen ze enkele uitdagingen die gepaard gaan met de snelle groei van de stad, van het schaarser worden van grond over de onaangepaste mobiliteit tot de nood aan een inhaalbeweging op vlak van groen, op een geïntegreerde manier aanpakken. “Zo’n kwaliteitskamer wordt opgericht om stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten actief te begeleiden en zo de beoogde architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van deze projecten te stimuleren en te verhogen.”, verduidelijkt Tom Vandenkendelaere (CD&V), schepen van Omgevingsvergunningen en Stadsontwikkeling. “Concreet is het de bedoeling om intenties van bouwheren, visies van ontwerpers, adviezen van stadsdiensten en opinies van bestuurders in een zo vroeg mogelijk stadium samen te brengen en uit te werken tot bouwprojecten die een meerwaarde voor de stad betekenen. De kwaliteitskamer is de plaats waar dit gesprek over de kwaliteit van de geplande bouwprojecten plaats kan vinden.” De kwaliteitskamer zal bestaan uit een multidisciplinair team van vier externe deskundigen die kwaliteitsbewaking als vaste opdracht hebben. De Stad gaat op zoek naar unieke profielen die samen expert zijn in stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, erfgoed en ontwerp publieke ruimte. “Formeel zou de Kwaliteitskamer met haar werking van start kunnen gaan in het najaar van 2020. In december 2019 zal een brede oproep voor kandidaten gelanceerd worden, waarna een jury zal beslissen over de definitieve samenstelling. De leden zullen worden verkozen voor een periode van zes jaar”, besluit de schepen.