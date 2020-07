KVO-fans springen in de bres voor Thibault (8) SPANDOEK AAN STADION FAVORIETE PLOEG VAN KANKERPATIËNTJE Timmy Van Assche

31 juli 2020

11u14 0 Roeselare Sophie Devolder (33), Michael Ketelers (35) en hun 8-jarige zoontje Thibault uit Roeselare trekken zich op aan een hartverwarmende actie van de supporters van KV Oostende, de voetbalploeg waar het gezin fan van is. Aan de stadionpoorten hangt een spandoek én er is een oproep om massaal kaartjes te sturen. Bij Thibault is deze maand lymfeklierkanker vastgesteld.

Terwijl iedereen strijdt tegen het coronavirus, moet de kleine Thibault uit Roeselare daarenboven zijn eigen zware strijd leveren. Mama Sophie doet vanuit het UZ Gent het verhaal. "Thibault moest regelmatig overgeven, zijn plas was niet oké, en voelde zich gewoonweg slecht en moe. De huisdokter stelde vast dat er meer aan de hand was. Op 10 juli trokken we naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Roeselare, een dag later kwam het verdict. Lymfeklierkanker."

Stoute beestjes

"Nu heeft Thibault zijn tweede zware chemokuur achter de rug in het UZ van Gent en er wacht hem nog een moeilijke periode van zes tot acht maanden behandeling. Er is echt geen verklaring hoe Thibault ziek is geworden", gaat Sophie door. "Er moet zich maar één slechte cel vormen en je kan het hebben. Dit is brute pech. We proberen Thibault op een zo speels mogelijke manier uit te leggen wat er aan de hand is. We vertellen hem dat er 'stoute beestjes in zijn buik zitten' en dat die 'enkel met medicijn tegen te houden zijn'. De dokters geven hem 90 procent kans op genezing, dus daar trekken we ons dan ook aan op. We hopen dat ons zoontje straks opnieuw voluit kan spelen. De behandeling lijkt alvast aan te slaan."

En dan belanden we bij KV Oostende, een club die in heel België bekendstaat als familiale vereniging. Papa Michael Ketelers is al supporter van zijn 5 jaar. In 2010 leerde hij Sophie kennen en een jaar later nam hij haar mee naar KVO als verrassingsuitje. "Ik kende eigenlijk niks van voetbal, maar werd zo wel in de sport gesmeten", geeft Sophie aan.

Mascottes

"Gaandeweg ben ik verliefd geworden op de club en de sfeer die hier hangt. Zo trokken we naar de bekerfinale in Brussel in 2017. Thibault komt ook ontzettend graag naar KVO. (lacht) Hij is vooral zot van mascottes Manten en Kalle, die elke thuismatch achter het doel bij de spionkop staan. Thibault is eerder geneigd om naar hen te kijken dan naar de match zelf. De actie van de KVO-fans geeft ons veel 'courage' voor de toekomst."

Peter Van Nuffel, voorzitter van supportersfederatie Kustboys, en diehardfan Philip Denys springen in de bres voor de jongen. "Wanneer je hoort dat een 8-jarig kindje getroffen wordt door kanker, dan blijf je daar niet onbewogen bij", zeggen Peter en Philip.

"KVO is bovendien een echte vrienden- én familievereniging. Met deze banner willen we Thibault laten weten dat hij de strijd niet alleen moet voeren. We kennen zijn ouders goed vanop het voetbal en ze zijn allebei ook lid van vzw Kustboys. We hebben begrepen dat Thibault graag kaartjes ontvangt. Daarom doen we een grote oproep naar iedereen om het ventje een kaart vol moed en sympathie op te sturen. Dat kan via de post (UZ Gent - Thibault Devolder, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent) of door een kaartje af te geven in de fanshop van KVO in de Van Tyghemlaan. KV Oostende telt meer dan 2.000 abonnees. Wel, als de helft een kaartje zou sturen, zullen ze in het UZ grote ogen trekken."

Filmpje van spelers

Ook de club zelf laat de familie niet in de kou. Eerder werd een filmpje opgenomen waarin spelers, onder wie Ari Skulason en Brecht Capon, Thibault heel veel beterschap wensen.