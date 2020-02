KVLV gaat voortaan door het leven als Ferm CDR

02 februari 2020

Vrouwenvereniging KVLV veranderde na een halve eeuw van naam en koos voor Ferm. Ook in Roeselare. De lokale Ferm-groep, onder het voorzitterschap van Berenice Deryckere, is samen 240 leden en 24 teamleden sterk. Bij hen vinden vrouwen een boeiend en afwisselend aanbod aan activiteiten. Fijne ervaringen en inspirerende ontmoetingen, een echte adempauze tussen alle dagelijkse beslommeringen door. Ze vinden er een netwerk dat hen draagt en, als ze er zin in hebben, ook kunnen helpen dragen.. Meer info op www.samenferm.be.