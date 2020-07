Kunstige vlaggen en luisterfietstocht brengen extra beleving langs Stroroute CDR

23 juli 2020

11u33 0 Roeselare Dankzij het kunstproject VLAG2020, wat staat voor ‘Verbeelding Langs Adembenemend Groen’, kan je nog tot eind september genieten van kunstige vlaggen langs de negen West-Vlaamse Groene Assen waaronder ook de Stroroute, die start in de Hazegoedweg in Roeselare en loopt tot in Zonnebeke.

Het project, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, is ontstaan vanuit het idee dat veel mensen door de coronamaatregelen straks gaan zomeren in eigen provincie of land. De vlaggen, allen ontworpen door West-Vlaamse kunstenaars, zorgen voor extra beleving onderweg. Aan elke vlag staat ook de naam van de kunstenaar en een QR-code die naar de website www.vlag2020.be leidt. Op die manier kunnen bezoekers meer te weten komen over de kunstenaar en het ontwerp. Maar naast het ontdekken van de vlaggen kan je deze zomer op de Stroroute ook genieten van een gratis luisterfietstocht. Via de Soundcloud-app op je smartphone zoek je naar de ‘Luisterfietstocht langs de Stroroute’ om vervolgens onderweg kennis te maken met de REO veiling in Roeselare, het jonge natuurdomein De Vierkaven in Moorslede, de twee kaasmakerijen langs de voormalige spoorlijn, de diepvriesgroentennijverheid via Pasfrost en de indrukwekkende begraafplaats Tyne Cot in Passendale.