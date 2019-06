Kunstig kleedje voor stadsbeeld dankzij nieuwe kunstwerken CDR

27 juni 2019

Het Roeselaarse stadsbeeld is enkele kunstwerken rijker. Nadat vzw De K-Trolle vorige zomer uitpakte met de beeldenroute Kunst in de Stad, goed voor 112 werken van 77 kunstenaars, kregen de twee winnende kunstwerken van dit project nu hun vaste stek. De selectie gebeurt door een publieksjury en een vakjury en de stad kocht de werken van laureaten Paul Deschrijver en Marino Basso aan om een vaste stek in de openbare ruimte te geven. Op De Munt ontdek je voortaan ‘Don Quichote de la Mancha’ van Paul Deschrijver. Dit beeld in polyester verwijst naar de hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman De Vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. In de ontwijde Sint-Amandskerk, de thuishaven van de Lokaalmarkt, word je overweldigd door een imposant schilderij van Marino Delbeke. ‘ Individuum est Ineffabile’ is dan ook niet minder dan 4 meter hoog en vijf meter breed.

Daarnaast zijn er sinds kort ook drie kunstwerken die geschonken werden aan de stad te zien in het straatbeeld. Op de begraafplaats van Rumbeke prijkt de Piëta van beeldhouder Gaetano Petralia diein 2016 overleed. Zijn echtgenote Lia Berteloot had de wens uitgedrukt om na haar overlijden het werk ‘Piëta’ te schenken aan de stad, om op de Rumbeekse begraafplaats te plaatsen. Nog in Rumbeke vind je langs de Regenbeek het beeldhouwwerk Poortwachtster van de in 2015 overleden beeldhouwer Michel Lyssens terug. Het werk in Arduin is geschonken aan de stad door Lyssens’ echtgenote Jozefa Lyssens-Degryse en de kinderen. Op het de Coninckplein tot slot werd onlangs een bronzen kunstwerk onthuld, geschonken door de West-Vlaamse Varkensveiling, dat verwijst naar de biggenmarkt die decennia op dit plein werd georganiseerd.