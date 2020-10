Kunstenaar Elias Cafmeyer transformeert Ter Posterie tot snelwegtunnel voor expositie CDR

09 oktober 2020

13u34 0 Roeselare Elias Cafmeyer (30) houdt een opmerkelijke en vooral bevreemdende tentoonstelling in Ter Posterie langs de Ooststraat.

De jonge kunstenaar die focust op thema’s als ruimtelijke ordening en mobiliteit pakt tijdens z’n allereerste expo in z’n geboortestad uit met tekeningen, sculpturen en maquettes. Maar het opvallendst is toch wel de omvorming van de voorzaal van Ter Posterie tot een snelwegtunnel. “Met dit werk zet ik echt in op het contrast tussen de neogotische buitengevel en het brutale, ruwe van een ondergrondse snelwegtunnel”, vertelt Elias. “Op die manier wil ik verwarring zaaien. Ik kaart op mijn manier de ‘verbrusseling’ aan, waarmee ik doel op de mislukkingen in stadsontwikkeling.”

‘Afgesloten wegens werken’ kan je tot en met 15 november bezoeken van woensdag tot en met zondag. Dit telkens van 14 tot 18 uur. De inkom is gratis, maar door Covid-19 mogen er maximaal zeven personen tegelijkertijd binnen. Je bezoek reserveren kan via www.terposterie.be. Naast de solo-expo van Elias loopt ook nog steeds de groepstentoonstelling Unconventional Surroundings in het centrum van de stad. Die omvat niet alleen werken van Cafmeyer maar ook van Nel Bonte, Leon De Bruijne, Willem De haan, Karl Philips en Bram Van Meervelde.