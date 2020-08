Kunst in de stad kleurt Roeselaarse zomer met 23 sculpturen en installaties CDR

01 augustus 2020

Roeselare fleurt de coronazomer op met een stevige portie kunst van lokale kunstenaars. Sinds dit weekend kan je genieten van de tweede editie van Kunst in de Stad. “Het gaat om het tweede luik van ‘Kunst.en.route’ en een vervolg op ‘Kunst aan je raam’”, duidt Soetkin Dewulf van de vzw Rauwkost. “Tijdens een wandeling van zo’n vijf kilometer kan je op het openbaar domein heel wat sculpturen en installaties ontdekken van in totaal 23 kunstenaars die allen een link hebben met Roeselare.” Aanvankelijk zou de vzw K-Trolle opnieuw tekenen voor Kunst in de Stad, maar na het plotse overlijden van culturele duizendpoot Ben De Cat in april, nam vzw Rauwkost de touwtjes in handen. “Ik ben heel blij met het vertrouwen van zowel De Spil als de stad”, zegt Soetkin. “Het is een kleinere editie geworden dan vorige keer toen er 75 kunstenaars aan deelnamen, maar we moesten het op korte termijn ineen boksen. Zelf zorgden we met de vzw alvast voor een stevige eyecatcher aan de Paterskerk.” Het wandelparcours van zowel Kunst aan je raam als Kunst in de stad kan je volgen tot eind augustus. Maar Kunst in de stad krijgt ook een permanent vervolg. “Alle deelnemende werken worden beoordeeld door zowel een professionele jury als het publiek”, weet cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). “Uit de drie eindlaureaten, die in september worden bekend gemaakt, zal de stad één of meer werken aankopen.” De stembussen om je formulier in te dienen zijn te vinden aan de Paterskerk in de Delaerestraat en aan KOERS op het Polenplein. Het plannetje met de wandelroutes is te verkrijgen bij Toerisme Roeselare op het Polenplein en op www.despil.be.