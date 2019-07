KSVR start met wandelvoetbal, spelers gezocht CDR

02 juli 2019



KSV Roeselare wil volgend seizoen graag van start gaan met een ploeg wandelvoetbal. Wandelvoetbal is via Engeland en Nederland overgewaaid naar ons. Het is een ploegsport die senioren er toe aan zet om meer te bewegen. De regels van wandelvoetbal zijn grotendeels dezelfde als van gewoon voetbal. Je mag wel niet lopen, alleen wandelen is toegestaan en de bal mag niet boven heuphoogte gespeeld worden. Spelers, zowel dames als heren, die interesse hebben, kunnen vanaf september deelnemen aan de trainingen. Enige voorwaarde is dat ze boven de 55 zijn. Meer info en contact via de Facebookpagina Wandelvoetbal KSV Roeselare.