KSVR heeft elite-licentie voor jeugdopleiding dan toch beet CDR

20 juni 2019

22u35 6

KSV Roeselare heeft dan toch zijn licentie om bij de elites te spelen in de jeugd binnen. Eerder deze maand raakte bekend dat de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de jeugdopleiding van Roeselare een score van 38 punten gaf. Dat is twee punten te weinig om te kunnen aantreden in de elite van de jeugdreeksen. Even werd er gevreesd dat de 300 jeugdspelertjes in een divisie lager zouden moeten spelen, maar de club liet zich niet kennen en ging in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Via hun Facebookpagina laat KSV Roeselare nu weten dat ze hun jeugdopleiding na de verdediging bij het BAS toch hun elite-licentie haalde voor het volgende seizoen.