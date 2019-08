KSV Rumbeke zoekt jeugdtrainer CDR

05 augustus 2019

KSV Rumbeke jeugd is op zoek naar een gemotiveerde jeugdtrainer voor de onderbouw om hun trainersteam te versterken. Er wordt gespeeld op provinciaal niveau. Als jeugdtrainer moet je minstens in het bezit zijn van getuigschrift C of bereid zijn om dit seizoen het getuigschrift te behalen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met TVJO Henk Vandewalle via tvjo@svrumbeke.be.