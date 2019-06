Ksv Roeselare verliest jeugdlicentie: “We gaan in beroep!” Alexander Haezebrouck

19u26 0 Roeselare Ksv Roeselare heeft voor het eerst hun licentie voor bij de elites te spelen in de jeugd, niet behaald. Roeselare behaalde slechts 38 punten, om de elitelicentie te halen moet een club 40 punten halen. “We zijn enorm verrast en gaan met heel veel vertrouwen in beroep”, klinkt het bij de club.

De licentiecommissie van de Koninlijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaf de jeugdopleiding van Roeselare een score van 38 punten. Om te kunnen aantreden in de elite editie van de jeugdreeksen moet een club 40 punten behalen. “We hebben de score dus net niet gehaald”, klinkt het in Roeselare. “Het is altijd zoeken om zoveel mogelijk punten te behalen, maar tot nu toe slaagden we er altijd in. Daarom is dit nieuws ook erg hard binnen gekomen.” De licentiecommissie werkt met een puntensysteem waarbij rekening wordt gehouden met verschillende factoren. Zo moeten er voldoende goed bespeelbare terreinen zijn, voldoende trainers met het juiste diploma, genoeg doorstroming van de jeugd naar het de eerste ploeg en zo verder. In maart schreef de club nog vacatures uit voor teamtrainers op elite en provinciaal niveau. “Toch hopen we om ook volgend seizoen Elite-voetbal te kunnen garanderen op Schiervelde. De enige manier daarvoor is om in beroep te gaan bij het Belgisch Arbitragehof bij de Sport (BAS). We hopen dat we toch nog een goede uitkomst kunnen bekomen.” Indien niet, zit er voor de 300 jeugdspelers van ksv Roeselare niets anders op dan in een divisie lager aan te treden. Op die manier komt maar geen einde aan het rampzalig seizoen van de tweedeklasser. Roeselare slaagde er maar op het nippertje in om het behoud in de tweede klasse veilig te stellen. De officiële supportersclub KSVR Till I Die annuleerde zelfs bussen naar de laatste en beslissende match uit ontgoocheling om het enorm zwakke seizoen.