KSV Roeselare is gered: supporters slaken zucht van opluchting Charlotte Degezelle

18 juli 2020

13u52 0 Roeselare Opluchting troef bij de supporters van KSV Roeselare. Hun KSVR is gered. Na maanden van onzekerheid was er zaterdag witte rook te zien boven het Schierveldestadion. Dit dankzij drie structurele nieuwe investeerders, waaronder Sporting Lissabon. Wit-zwart toont zich ambitieus en wil zo snel mogelijk weer aan de bak in de Pro League. Ze krijgen alvast de steun van hun supporters. “Het team achter KSVR 2.0. heeft dagen en nachten gewerkt voor ons. Nu is het onze beurt om te tonen dat we dit appreciëren en dankbaar zijn”, aldus supporter Didier Vanderperre.

Dat KSV Roeselare er een bewogen seizoen heeft opzitten is een understatement. De ploeg van Schiervelde werd in september 2019 failliet verklaard wegens onbetaalde facturen. Maar nog geen tien dagen later trok de ondernemingsrechtbank van Kortrijk dat faillissement opnieuw in. Daarmee was het tij echter niet gekeerd en in mei viel er opnieuw een hard verdict. Het was over en uit met profvoetbal bij wit-zwart want ze kregen geen licentie van het BAS (Belgische Arbitragehof voor de Sport nvdr.).

Nieuwe investeerders

Maar over hoe het nu echt verder moest met KSVR, en of er zelfs nog een toekomst was, bleef het de voorbije maanden stil. Tot de club zaterdagochtend uiteindelijk zelf liet weten gered te zijn. “Drie structurele nieuwe investeerders, waaronder de Zuid-Europese topclub Sporting Lissabon, komen aan boord van de club en brengen de nodige financiële middelen mee om “KSVR 2.0” in de steigers te zetten en uit te bouwen”, laten Diederik Degryse, namens de investeerders, en voorzitter Yves Olivier weten. “Er is een langetermijntraject uitgestippeld welke in een duidelijk omschreven businessplan voor de komende vijf jaar werd uitgewerkt met duidelijke doelstellingen voor alle stakeholders van de club (eerste ploeg, jeugd, academie, sportieve omkadering, administratieve medewerkers, management, supporters én sponsors).” De club start het seizoen 2020-2021 in Eerste Nationale (tot voor kort “Eerste Amateur”) en wil zo snel mogelijk hun verloren plaats in de Pro League opnieuw opnemen. “Miss Dai draagt de operationele leiding van de club voor 100 % over aan een volledig nieuw lokaal management. Ook de jeugd van KSV Roeselare krijgt de nodige middelen en ondersteuning om ambitieus de toekomst tegemoet te zien.” Op 8 september plant KSVR een persmoment om het nieuwe project in detail toe te lichten.

Hoop op stabiele club

Na lang nagelbijten waren dit de verlossende woorden voor de supporters van KSVR, onder wie Didier Vanderperre die de voorbije tijd zelfs liet van slapen door de onzekerheid. “Ik was amper 7 toen ik voor het eerst met m’n vader en peter naar Schiervelde trok. Op vandaag ben ik er 51. Ik kon me dan ook niet inbeelden dat ik na 43 jaar als supporter niet meer op regelmatige basis naar Schiervelde zou kunnen”, vertelt hij. “Ik ben dan ook dolblij dat KSVR kan herstarten en dat er een interne grote kuis gehouden is. Ik wist al een tijdje dat er positief nieuws in de lucht hing, maar nu is het zeker. Ik zal maandag, als de trainersstaf van de eerste ploeg wordt voorgesteld, zeker aanwezig zijn op Schiervelde. Het team achter KSVR 2.0. heeft dagen en nachten gewerkt voor ons en nu is het onze beurt om te tonen dat we dit appreciëren en dankbaar zijn.” Ook Chris Verbeke, wiens hart al 13 jaar wit-zwart kleurt, maakt al plannen om maandag richting Schiervelde te trekken. “Vooral omdat ik hoop om nog wat meer te vernemen over het nieuwe project”, zegt hij. “Maar ik ben nu alvast dolblij dat er overnemers gevonden zijn en dat de club verder kan. Ik was er jarenlang actief als afgevaardigde bij de U16. Door alle perikelen heb ik me ondertussen geëngageerd bij de jeugd van Club Roeselare, maar dat betekent niet dat m’n hart niet meer klopt voor KSVR. Tijdens matchen blijf ik present!” Bij supportersclub KSVR Till I Die zijn ze tot slot gematigd positief. “Ik ben absoluut opgelucht”, zegt Steven Hamerlinck. “De voorbije anderhalve maand heb ik geprobeerd om de kwestie wat van me af te zetten en wel te zien wat het uiteindelijk zou worden. Maar natuurlijk ben ik blij. Er is een nieuw project en dat verdient een kans. Maar tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk. Wie zijn de spelers? Wie vormt het bestuur? Ik blijf dan ook wat op m’n hoede. Er is te veel gebeurd. Ik hoop echt dat men erin slaagt om een stabiele club uit te bouwen en eenmaal dat project op de rails staat, verdienen we een duidelijke communicatie over waar het nu eigenlijk fout gelopen is.”