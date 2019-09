KSV Roeselare is gered, maar rechter geeft clubleiding wel veeg uit de pan: “De club is slordig omgegaan met de betalingen” Alexander Haezebrouck

19 september 2019

16u09 97 Roeselare KSV Roeselare is gered. Een week na het faillissement heeft een rechter dat faillissement vanmiddag ongedaan gemaakt. Een opluchting voor de supporters, maar nog meer voorzitter Yves Olivier. “Ik voelde me een klein kind dat bij de directeur moest komen. Maar ik ben zo blij dat ‘ons clubtje’ nog bestaat”, reageert hij emotioneel.

“Een hele week heb ik hier van wakker gelegen. Dat ons ‘clubtje’ nog bestaat, zeg. Ik heb me nog nooit zo klein gevoeld, onbeschrijfelijk. Ik voelde me een klein kind dat bij de directeur moest komen. Ik ben dan wel voorzitter, maar ik doe dit ook in mijn vrije tijd, hé. Zelf ben ik niet betrokken bij het dagelijks bestuur. Daarnaast ben ik niet alleen voorzitter, ik ben ook papa van twee jeugdspelers bij de club en ben een van de grootste supporters.”

Een hele week heb ik hier van wakker gelegen. We gaan hier lessen uit trekken naar de toekomst. Dit mag nooit meer gebeuren Voorzitter Yves Olivier

De rechter maakte het faillissement dan wel ongedaan, hij was ook streng voor KSV Roeselare en gaf de club een veeg uit de pan. Hij verweet de club vooral een gebrek aan professionaliteit door te veel betalingen niet uit te voeren. “Er is slordig omgegaan met de betalingen en dat voor een club die toch professioneel pretendeert te zijn”, klonk het. “We gaan hier lessen uit trekken naar de toekomst”, verzekert Olivier. “Dit mag nooit meer gebeuren.”

Ook enkele supporters waren aanwezig om de uitspraak van de rechter te volgen. Ook bij hen was de opluchting enorm en ze staken voorzitter Olivier prompt een hart onder de riem. “Gelukkig hebben we hem nog. Aan Yves heeft het niet gelegen, mede dankzij hem bestaat de club nog. We hebben hier allemaal een hele week van wakker gelegen. In het begin van het vonnis leek het even verkeerd te gaan, maar gelukkig kwam het toch nog goed.”

Genoeg financiële middelen

De heisa begon een week geleden nadat brasserie REO Catering de club voor de rechtbank had gedaagd omdat KSV Roeselare nog met een openstaande factuur van 24.000 euro stond. De club betaalde niet, ook niet na herhaaldelijke aanmaningen. Een dagvaarding om zich in de rechtbank te komen verantwoorden, bleek ook verloren te zijn gegaan. Op die zitting vorige week bleek niemand aanwezig te zijn van de club. Daarop volgde de uitspraak van het faillissement. Roeselare stelde meteen een advocaat aan en tekende verzet aan tegen het vonnis. Afgelopen dinsdag mocht de club zich verdedigen en kon het aantonen dat het wel over voldoende financiële middelen beschikt. In augustus werd nog 1,2 miljoen euro ter beschikking gesteld door de grootste aandeelhouder, iets waarvan de rechter bij zijn eerste vonnis niet van op de hoogte was.

500.000 euro schulden bij 147 schuldeisers

Er zijn uiteindelijk 147 schuldeisers die geld tegoed hadden van Roeselare, tien daarvan hadden de club ook gedagvaard en willen niet langer wachten op hun geld. In totaal gaat het over een schuld van 500.000 euro. Het excuus dat er iets misgelopen was bij de overgang naar het nieuwe bestuur en de aanstelling van een nieuwe CEO vindt de rechter nog altijd niet ernstig. Maar niet alle voorwaarden om de club failliet te verklaren, waren voldaan . “Het is wel de bedoeling dat alle schuldeisers snel hun geld zien”, reageert advocaat Johan Vynckier. KSV Roeselare moet wel opdraaien voor de gerechtskosten en het ereloon van de curator, goed voor 3.769 euro.

Match tegen Lokeren

Het 1B-duel tussen Lokeren en Roeselare kan vrijdag gewoon doorgaan. “De Pro League neemt akte van de uitspraak van de rechter om het verzet van KSV Roeselare gegrond te verklaren. Deze uitspraak stelt de club in staat om haar professionele activiteiten terug op te nemen”, reageert de Pro League kort. “De wedstrijd van vrijdag om 20.30 uur tussen Sporting Lokeren en KSV Roeselare kan dus plaatsvinden.”

De spelers zijn in afwachting van het vonnis blijven trainen bij een andere club. “Het wordt een bijzondere match, maar de spelers zullen sowieso klaar zijn, dat zijn sportmannen”, besluit Olivier.