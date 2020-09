KSV Roeselare geeft forfait voor bekermatch van zondag tegen Rebecq, zoektocht naar investeerders gaat verder LSI

11 september 2020

12u02

Voetbalclub KSV Roeselare geeft forfait voor de bekermatch van zondag tegen het Waalse Rebecq. Dat heeft de club aan de Belgische voetbalbond laten weten. De zoektocht naar nieuwe investeerders gaat onverminderd verder.

KSV Roeselare zit in een precaire situatie. De kersverse sportief directeur Jolan F. (25) uit Berchem zit in de cel voor zedenfeiten terwijl er tegen de man ook een onderzoek loopt wegens valsheid in geschrifte en oplichting. Vette contracten die hij de afgelopen zes weken met spelers afsloot blijken vervalst, sponsorcontracten evenzeer. Zowel de voorzitter, enkele spelers als de CEO van de club dienden al klacht tegen hem in.

Dat betekent dat KSV Roeselare in acute geldnood verkeert én nauwelijks over voldoende aangesloten spelers voor het fanionteam beschikt. Sinds de oplichtingen dinsdag aan het licht kwamen, worden intensieve onderhandelingen met kandidaat-investeerders gevoerd. De toekomst van de club hangt van die gesprekken af. Mogelijk wordt vandaag vrijdag al bekend of er nog verder gewerkt kan worden. In afwachting is alvast beslist om voor de match in de Beker van België forfait te geven. De competitie hervat pas eind september.