KSV Roeselare failliet verklaard wegens onbetaalde facturen: “Een mokerslag, net nu moeilijke periode voorbij leek”

10 september 2019

20u41 1 Roeselare Voetbalclub KSV Roeselare is door de Kortrijkse Ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Zowel de club zelf als de supporters vielen dinsdag compleet uit de lucht. Het nieuws kwam ook bij de supporters hard aan. “Hoe moet het nu verder? Niemand die kan antwoorden”, zucht Chris Verbeke van supportersfederatie Oltegoare Roeselare.

Ondertussen liet KSV Roeselare in een korte reactie weten dat de advocaten van de club alles in het werk stellen om het faillissement ongedaan te maken. Maar voetballen zit er niet in dit weekend.

De directe aanleiding voor het faillissement zou een stapel onbetaalde rekeningen bij een cateraar zijn, goed voor een uitstaande schuld van 21.000 euro. Dat verhaal wordt bevestigd door curator Yves François. “De club werd daarvoor eerder al veroordeeld, maar betaalde de schuld niet. Bovendien is de cateraar niet de enige schuldeiser. Uiteindelijk sprak de rechtbank daarom het faillissement uit, weliswaar bij verstek. Vreemd genoeg vielen veel mensen bij de club compleet uit de lucht. Dat laatste wijst erop dat de zaken bijzonder slecht opgevolgd werden en dat is op z’n zachtst gezegd zorgwekkend. Men hoopt het tij nog te kunnen keren. Of dat lukt, zullen de boeken moeten uitwijzen.”

Mokerslag

In het slechtste geval kan KSVR straks in vereffening gaan, het stamnummer verliezen en opnieuw moeten beginnen in vierde provinciale, al hoopt de club het tij nog te kunnen keren. “We hadden het gevoel dat alles eindelijk in orde zou komen na een moeilijke periode, en nu volgt deze mokerslag”, aldus woordvoerder Evert Stroobant. “Dit komt compleet onverwacht. We gaan verzet aantekenen tegen deze beslissing en hebben vertrouwen in een goede afloop. We staan hiervoor in nauw overleg met alle betrokken partijen en zullen hier gepast en zo vlug als mogelijk verder over communiceren.”

Zondagnamiddag staat normaal gezien Roeselare-Virton op het programma, maar die wedstrijd zal volgens de curator niet gespeeld worden. “Een failliete club kan niet voetballen. De club kan en zal wel nog in beroep gaan, maar tot er een uitspraak is, kan er niet getraind worden en kunnen er geen wedstrijden gespeeld worden. De kans dat een rechter nog voor dit weekend een uitspraak doet, is onbestaande.”

Onduidelijkheid troef

Voor Chris Verbeke van supportersfederatie Oltegoare Roeselare is het nieuws een mokerslag. “Ik ben behalve supporter ook afgevaardigde van de club en niemand wist bij ons van iets. De spelers niet en de trainers niet. Mijn telefoon staat al de hele namiddag roodgloeiend, maar ook ik viel uit de lucht. Dat sommige facturen wat later betaald werden sinds de Chinese investeerder ermee ophield (KSV Roeselare werd in juli 2016 overgenomen door de Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken, maar die draaide vorig seizoen de geldkraan dicht - nvdr) is geen geheim, maar ze werden bij mijn weten wél altijd betaald. Of dat dacht ik toch. Een spijtige zaak. Vooral omwille van de onduidelijkheid. We hopen dat er nu zo snel mogelijk duidelijk gecommuniceerd wordt, want iedereen loopt op de toppen van z’n tenen. Hoe moet het nu verder? Niemand die kan antwoorden.”

Club op zoek naar stabiliteit

Sportschepen José Debels (CD&V) is ook bezorgd om de toekomst van de club. “Onze stad is verweven met het voetbal. Zowel op het vlak van supporters, jeugdwerking als vrijwilligers. Ik merkte al dat de club de voorbije maanden naar evenwicht en standvastigheid zocht, maar dat het een moeilijke oefening was. Er waren geruchten rond een overname, de spelerskern werd erg laat samengesteld en er was heel veel verandering op korte tijd. Laat ons hopen dat dit verhaal toch nog een goede afloop kent.”

Een vijftigtal fans trok dinsdagavond naar het Schierveldestadion om verhaal te halen. CEO Marco Manzo stond hen te woord en bevestigde dat de openstaande schuld ondertussen betaald zou zijn. Ze hoopt nu vrijdag of volgende week dinsdag aan de rechter te kunnen aantonen dat het wel in staat is zijn schuldeisers te betalen.