KSV De Ruiter in de rouw na overlijden beloftevolle voetballer SVR

12 september 2019

16u29 12 Roeselare Roeselarenaar Jonas Dejonghe (19) heeft afgelopen dinsdag na een strijd van ruim een jaar het gevecht tegen kanker verloren. Jonas speelde bij de beloften van KSV De Ruiter, waar h et overlijden van de jonge speler hard aankomt.

“Jonas is hier begonnen bij de duiveltjes en hij ontpopte zich gaandeweg tot een goeie speler. Hij doorliep alle jeugdreeksen en speelde vorig jaar bij de beloften. Hij had zeker op een plaatsje in onze eerste ploeg kunnen rekenen, maar spijtig genoeg heeft dat niet mogen zijn. Jonas was een perfect voorbeeld van hoe we bij onze club inzetten op de ontwikkeling van talent bij de jeugd. Maar vorig jaar werd spijtig genoeg een zeldzame vorm van kanker bij hem vastgesteld. Hard nieuws. We hoopten allemaal dat hij er zich door zou slaan, maar het heeft niet mogen zijn. Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Jonas. Hij is spijtig genoeg zelfs niet de enige jonge beloftevolle speler van wie we afscheid hebben moeten van nemen bij de club. Amper twee jaar geleden nog kwam een andere speler om bij een tragisch verkeersongeval.”

Sportschool

Tot vorig jaar volgde Jonas les op de sportschool in Meulebeke. Ook daar wordt het verlies betreurd. “Opnieuw verliezen we veel te vroeg een van onze oud-leerlingen”, laat de school weten. “Jonas was afgestudeerd in juni 2018, maar verloor de strijd tegen een slepende ziekte. Onze gedachten en gevoelens van medeleven gaan uit naar Jonas, zijn familie, vrienden en kennissen.” De voetbalmicrobe zat in de familie, want Jonas was binnen zijn gezin niet het enige aangesloten lid. Vader Geert Dejonghe was afgevaardigde bij de beloften. “Bij wijze van eerbetoon en afscheid zal er komend weekend op het veld een minuut stilte gehouden worden door alle spelers vanaf de U10", geeft Gino nog mee. “Vanaf de U15 treden de spelers ook aan met een rouwband.” De familie kiest ervoor om in intieme kring afscheid te nemen van Jonas.