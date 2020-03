KSA Torrewachters doet boodschappen voor risicogroep Charlotte Degezelle

15 maart 2020

15u40 12

KSA Torrewachters wil graag hun steentje bijdragen in tijden van coronacrisis en organiseert een boodschappendienst voor de risicogroep. “Wij willen die mensen helpen zodat zij geen onnodige risico’s hoeven te nemen”, vertelt de leidingsploeg. “Wie gebruik wil maken van onze dienst, stuurt een mailtje naar ksa.rumbeke@gmail.com met daarin hun naam, adres en telefoonnummer, een boodschappenlijstje en de dag waarop men wil dat we de boodschappen aan huis leveren. Zodra wij een mailtje ontvangen, sturen wij een bevestigingsmail en vervolgens gaan we op inkopen in de gevraagde winkels en op de gevraagde dag. Meteen na het winkelen leveren we de boodschappen op het thuisadres. Indien gewenst leveren we ook op een andere locatie. Betalen gebeurt liefst per overschrijving. Hopelijk kunnen wij hulp bieden aan iedereen die het nodig heeft in deze minder leuke tijden. Meer info via ksa.rumbeke@gmail.