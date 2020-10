KSA Torrewachters annuleert zaterdagse activiteit door coronaquarantaine CDR

17u55 0 Roeselare KSA Torrewachters Rumbeke schrapt de activiteit van komende zaterdag 3 oktober. Dit doordat enkele leiders een quarantaine doormaken.

De jeugdbeweging maakte het nieuws over de quarantaine zelf bekend via hun Facebookpagina. “Sommige leiders zijn noodgedwongen en voor hun eigen veiligheid in quarantaine geplaatst, omdat deze in contact gekomen waren met een positieve besmetting”, klinkt het. “Met de gehele leidingsploeg hebben we dan ook unaniem beslist om de activiteit van deze zaterdag af te gelasten, omdat we natuurlijk ook geen risico’s willen nemen voor de veiligheid van uw eigen zoon. Door onze werking met bubbels tijdens de activiteiten en vergaderingen hopen we natuurlijk dat we hier corona een halt kunnen toeroepen. De leden die niet persoonlijk zijn gecontacteerd, hoeven zich geen zorgen te maken en moeten niet getest worden.”