Krottegemse verenigingen willen wijk sterker maken met Eté Indien: hele maand coronaproof activiteiten Charlotte Degezelle

02 september 2020

08u35 0 Roeselare Om alle Krottegemnaren een hart onder de riem te steken in tijden van corona organiseren De Andere Steenweg, Inval vzw en de Krottegemse Ransels van 6 september tot en met 4 oktober wekelijks een coronaproof activiteit onder de noemer ‘Krottegemse Eté Indien’. Ook in de toekomst willen de drie verenigingen verder de krachten bundelen om Krottegem sterker te maken.

De Andere Steenweg, Inval vzw en Krottegemse Ransels zijn elk al langer op hun manier bezig met het promoten van Krottegem en het versterken van de sociale cohesie binnen de wijk. “We kunnen allen mooie resultaten voorleggen, maar toch is het duidelijk dat we door de krachten te bundelen nog meer kunnen bereiken”, zegt voorzitter Frank Wauters van de Ransels. Het eerste resultaat van die samenwerking is de Krottegemse Eté Indien. “Nu de maatregelen iets versoepeld zijn, zijn we een van de eersten in Roeselare die iets durven organiseren. Tot en met 4 oktober willen we een reeks evenementen organiseren om alle wijkbewoners een hart onder de riem te steken. Uiteraard is ons programma onder voorbehoud van de richtlijnen en zetten we alles op alles om alle activiteiten coronaproof te laten verlopen.”

Petanquetornooi

De Krottegemse Eté Indien start op zondag 6 september met Dorp in de Stad. “We gaan voor een zorgeloze zondag op een autovrije O.-L.-Vrouwemarkt met terrassen, eetstanden, muziek en optredens. Het evenement gaat zittend door en er is plaats voor twee- tot driehonderd mensen”, weet Frank. “Tussen 11 en 18 uur is er muziek van Bonjour Eddy & Koen De Cauter, Het Onderspit - de nieuwe band van de broer van Wannes Cappelle -en het te ontdekken funky Pacmadam”, gaat Pierre Clarysse verder. “Tussendoor is er muziek op het plein van Jazzavan. Er is ook kinderanimatie en om 15 uur gratis ijsjes voor de kinderen jonger dan 12.”

Op zaterdag 12 en zondag 13 september tekenen de Krottegemse Ransels voor het petanquetornooi ‘Boules de Breda’. “Er kunnen beide dagen, doubletten op zaterdag en tripletten op zondag, maximum 24 teams deelnemen en hiervoor moeten we al tien extra petanquevelden aanleggen op de O.-L.-Vrouwemarkt”, zegt Frank. “De inschrijvingen, zes euro per persoon per dag, lopen als een trein. Wie wil deelnemen, meldt zich aan via balcaen.lawrence@hotmail.com en betaald via overschrijving op BE77 1030 5903 1642 van Krottegemse Ransels met vermelding ‘petanque’.”

Op zaterdag 12 september verwelkomt Inval om 19 uur vijftig tot zestig mensen voor optredens van twee beloftevolle jazz-and-beyond-bands, Noedels en Sumi. Hiervoor moet je inschrijven. “Dorp in de Stad krijgt een vervolg op zondag 20 september. “Het concept blijft hetzelfde maar de rode draad wordt die dag musette en Franse chanson met optredens van accordeonisten Brecht Goudeseune en Audrey Champenois en de band Les Sacs à Sacs”, weet Frank.

Rommelmarkt

Op vrijdag 25 september toont Inval de film Beautiful Boy op groot scherm voor maximaal 25 personen. Reserveren is ook hier een must. “En ’s anderdaags pakken we uit met Tuin, de opvolger van onze New City Sessions”, vertelt Laurent Dewilde van De Andere Steenweg. “We gaan voor kleinschalige, maar kwalitatief hoogstaande optredens op verschillende locaties. Curatoren Guido Declercq van La Barraca, Olivier Van Leynseele en Dieter Meeuws gaan voor een muzikaal sterk verhaal.”

Inval vormt op vrijdag 2 oktober hun buurthuis om tot buurtrestaurant waar je coronaproof zal kunnen tafelen in zowel de ateliers, de living als de kelder en op zondag 4 oktober wordt de Krottegemse Eté Indien afgesloten met de 30ste Krottegemse Rommelmarkt. “Eindelijk, na eerder twee keer uitstellen”, lacht Carin Snijders. “En het wordt meer dan de moeite, want de inschrijvingen lopen massaal binnen. Het wordt wel een uitdaging om alles coronaproof te reserveren. We gaan onder andere voor een eenrichtingsparcours met in- en uitgangen, mondmaskers, verplicht handen wassen,…”